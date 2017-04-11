Поправки к закону – единственная возможность расширить двойное гражданство, говорит спикер сейма

Поправки к закону о гражданстве – это единственная возможность расширить двойное гражданство, говорит председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис, вместе с тем он ожидает благоприятной оценки Конституционного суда (КС).

“Думаю, что это (поправки к Закону о гражданстве) – возможность достичь того, чтобы был расширен круг людей, которые могут получить двойное гражданство. Сейчас человек подвергается дискриминации: если до 11 марта (1990 года) он уехал, то это хороший человек, а если после 11 – как бы уже и нехороший”, – сказал журналистам в сейме во вторник В. Пранцкетис.

Президент Даля Грибаускайте уже сказала, что зарегистрированные в сейме поправки о двойном гражданстве “открыто противоречат конституционной доктрине”.

Спикер сейма, в свою очередь, сказал, что сейм будет готов отклонить президентское вето, если после принятия поправок к Закону о гражданстве они будут возвращены в парламент.

“Поскольку собрано довольно много подписей, дума, что сейм решится, и такую большую силу игнорировать не следовало бы. Потому что это представительство людей, а каждый член сейма представляет мнение примерно 20 тысяч человек”, – сказал В. Пранцкетис, назвавший путь референдума невозможным.

В сейме зарегистрирован внесенный 114 парламентариями проект поправок к Закону о гражданстве, который позволит сохранить литовское гражданство лицам, уехавшим из страны после восстановления независимости в страны – члены Евросоюза и НАТО и получившим гражданство этих стран.

КС некоторое время назад разъяснил, что двойное гражданство возможно лишь в отдельных случаях, а разрешить его более широко можно только путем внесения изменений в Конституцию. Статью о гражданстве можно изменить только референдумом.

BNS

Метки: двойное гражданство, Литва, поправки к Закону