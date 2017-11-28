Популярность мэра Каунаса В. Матийошайтиса продолжает расти

Популярность мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса продолжает расти, обнародованные в субботу газетой Lietuvos rytas результаты опроса, который провела компания Vilmorus.

Популярность занимающей первую позицию президента Дали Грибаускайте осталась практически без изменений – она пользуется поддержкой 63,3% респондентов (в октябре – 62,9%).

В. Матийошайтис остается на втором месте, его популярность выросла на один процентный пункт и в этом месяце достигает 52,7% (в октябре – 51,7%).

“Это его личный рекорд: 53% – максимум, которого он достиг”, – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

На третьем месте – премьер Саулюс Сквярнялис, которого положительно оценивают 51,3% респондентов. В прошлом месяце таких было 49,3%.

“(Рейтинги С. Сквярнялиса) с лета стабилизировались. Был период снижения, и (рейтинги партии (Литовский союз) крестьян и зеленых снижались, и Рамунаса Карбаускиса (лидер партии – ред.), и С. Сквярнялиса. Сейчас его рейтинг стабилизировался”, – сказал В. Гайдис.

Ненамного отстает от премьера и министр иностранных дел Линас Линкявичюс, которому симпатизируют 50,9% опрошенных (в октябре – 47,2%).

Скандал с пьянством сильно ударил по рейтингу парламентария Линаса Бальсиса: число симпатизирующих ему снизилось с 23,4% в октябре до 10,3% в ноябре. По словам В. Гайдиса, это самое заметное негативное изменения рейтингов в этом месяце.

BNS

Метки: Висвалдас Матийошайтис, Литва, Мэр Каунаса