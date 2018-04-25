Попытка повысить посещаемость среди депутатов потерпела фиаско

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Попытка ужесточить посещаемость членов сейма Литвы потерпела фиаско в парламенте.

В четверг парламентарии при рассмотрении поправок к уставу сейма не согласились с предложением сократить зарплату за непосещение парламентских заседаний.

Социал-трудовик Артурас Скарджюс заявил, что парламентариям приходится одновременно быть в нескольких местах, поэтому нельзя их наказывать на непосещение заседаний.

«При рассмотрении таких вещей, я бы хотел обратить внимание на то, что парламент — это не детский сад. В конце концов, здесь сознательные люди, представители власти, прекрасно понимающие, что делают, как делают и чаще всего одновременно нужно выполнять несколько дел, быть в нескольких местах», – сказал он.

BNS