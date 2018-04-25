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Порошенко: Членство в ЕС – вопрос нескольких лет

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Полноценное членство в Евросоюзе станет возможным для Украины уже через несколько лет. Об этом в пятницу, 23 ноября, заявил Петр Порошенко в ходе встречи со студентами в Киеве.

Такое утверждение президент сделал в ответ на вопрос, когда Украина станет полноправным членом Европейского Союза. «Это не вопрос десятилетий, это вопрос лет», — заявил Порошенко.

Накануне вечером Верховная Рада на заседании в четверг, 22 ноября, 311 голосами приняла проект закона № 9037 О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО).

Перед голосование с трибуны парламента выступил президент Петр Порошенко, который был одним из инициаторов законопроекта.

«Я почти не сомневаюсь в том, что проект изменений в Конституцию будет поддержано в первом чтении. Они силой Основного закона обяжут украинскую власть, — любую и все ее ветви — обеспечивать вступление Украины в Европейский Союз и НАТО… Ни одно государство, не являющееся членом НАТО, не имеет сегодня таких близких отношений с Альянсом, как Украина», — заявил президент и призвал депутатов поддержать законопроект.

Целью законопроекта является законодательное закрепление в Конституции Украины цивилизационного выбора, европейской идентичности Украинского народа и необратимости стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

Также законопроект исключает из Основного закона возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

korrespondent.net

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