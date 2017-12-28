Порошенко: Киев будет обменивать арестованных на Украине россиян на осужденных в РФ украинцев

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев во время проходившего накануне обмена пленными с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками не освободил арестованных в стране россиян, так как планирует делать это в обмен на осужденных в России украинцев, передает “Страна.ua”.

“Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного, и ради этого мы сегодня не отдали ни одного россиянина”, – заявил Порошенко корреспонденту издания в среду, 27 декабря. По его словам, власти попытаются обменять более 15 россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, на граждан Украины Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка и многих других.

В среду в ходе обмена были освобождены 74 человека, находившихся в плену в Донбассе: Киеву передали 73 человека, еще один возвращаться на родину отказался. Украинские власти передали ДНР и ЛНР 246 человек, причем по документам вышли на свободу 306 пленных, 40 из них освободились раньше, еще 20 отказались от обмена. Как сообщалось, обмен пленными проходил на КПП “Майорск” в пригороде Горловки. Порошенко лично прибыл в Донбасс, чтобы встретить освобожденных украинцев.

Освобождения ожидают несколько россиян

По данным источников газеты “Коммерсант”, теперь освобождения ожидают несколько россиян, отбывающих наказание в украинских тюрьмах. 14 граждан РФ были доставлены в Святогорск Донецкой области вместе с остальными подготовленными Украиной к обмену людьми, но затем Киев отказался освобождать россиян.

Речь идет, в частности, о Евгении Мефедове, который был оправдан украинским судом по делу о беспорядках 2 мая 2014 года, но затем задержан по подозрению в сепаратизме. Как сообщил “Коммерсанту” адвокат Мефедова Валентин Рыбин, его подзащитный также находился в Святогорске. Мефедов рассказал защитнику, что, когда представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко приехала забирать людей, ему и еще нескольким россиянам сказали, чтобы они “ждали своего обмена потом”.

По словам адвоката, украинские власти “распространяют недостоверную информацию” о том, что россияне отказываются выезжать на территорию ДНР и ЛНР.

Глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная сообщила, что россиянин Евгений Мефедов накануне был доставлен в следственный изолятор Одессы. Как написала Бережная в Facebook, остальных граждан России, которым изменили меру пресечения перед обменом, готовят для принудительной доставки в суды, чтобы снова содержать под стражей.

Валентин Рыбин 14 декабря сообщал ТАСС, что Приморский районный суд Одессы заменил россиянину содержание под стражей на домашний арест. Позже его готовили для участия в обмене пленными.

В среду днем Бережная сообщала, что украинская сторона не передала ДНР и ЛНР ранее включенных в списки 14 граждан РФ, хотя они не отказывались от обмена.

В свою очередь, представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук пояснил, что Украина не включила граждан РФ в список на обмен пленными в Донбассе из-за действующей между странами СНГ конвенции. Согласно документу, Украина может выдавать граждан РФ только по официальным каналам МИД.

Евгений Мефедов обвинялся в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года, когда в результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек. Суд в Черноморске Одесской области 18 сентября признал невиновными всех участников “антимайдана”. При этом сразу после оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили Мефедову новые обвинения по статье “Посягательство на территориальную целостность Украины”.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов и Александр Кольченко были признаны виновными в терроризме. Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, Кольченко – к 10 годам колонии строгого режима. По данным следствия, Сенцов создал террористическое сообщество, действовавшее в Крыму. Весной 2014 года его участники совершили в Симферополе поджоги офисов общественной организации “Русская община Крыма” и регионального отделения “Единой России”.

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