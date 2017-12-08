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Порошенко назвал сторонников Саакашвили жаждущей крови “гоп-компанией”, финансируемой из Кремля

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 07, 17:30   |   Комментариев: 7

Президент Украины Петр Порошенко назвал палаточный городок сторонников экс-президента Грузии и задержанного лидера “Движения новых сил” Михаила Саакашвили под Верховной Радой “жаждущей крови” и финансируемой из Москвы “гоп-компанией”, передает агентство УНН. Во время визита на Яворовский полигон во Львовской области украинский президент сказал, что был шокирован происходящим в Киеве.

“Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало”, – заявил Порошенко.

Он добавил, что армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу. “Я благодарю СБУ и ГПУ за профессиональную работу в защите национальных интересов государства. Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества”, – заявил Порошенко.

“Президент и правительство уважают право граждан на мирный протест, в отличие от организаторов, которые жаждут крови, которые провоцировали силовиков”, – сказал украинский президент.

Накануне Генпрокуратура предприняла попытку задержать Саакашвили прямо у него дома в Киеве по обвинению в содействии деятельности преступной организации, однако соратники освободили его из автобуса Службы безопасности (СБУ), после чего толпа отправилась по улице Грушевского к Верховной Раде, где под руководством Саакашвили состоялся массовый митинг с требованием отставки Порошенко.

Сам Саакашвили заявил, что за его преследованиями на Украине и в Грузии стоит президент России Владимир Путин и ФСБ. По его словам, “изменник Украины” президент Петр Порошенко и его правительство состоят в коррупционном сговоре, в частности с российскими властями.

Генпрокурора Украины объявила Саакашвили в розыск и отвела ему сутки, чтобы сдаться СБУ, продемонстрировав запись его разговора с бизнесменом из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, но Саакашвили назвал “наглой ложью” утверждения генпрокурора, а запись разговора – фейком.

В среду утром сотрудники полиции Киева предприняли попытку задержать Саакашвили в палаточном городке возле Верховной Рады, однако, встретив отпор протестующих, отступили. Позже стало известно, что украинские правоохранительные органы готовят спецоперацию по задержанию Саакашвили.

NEWSru.com

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Комментарии читателей (7)
  1. (90.140.187.85) Солдат пишет:
    2017 12 08 at 10:58

    Даже тот же Федот знает где собака зарыта. Хотя уже возраст и пенсия но человек отлично рубит все программы. Современный дедушка умеет работать с железом.

  2. (90.140.187.85) Солдат пишет:
    2017 12 08 at 10:55

    Дурная голова из-за своей прирожденной глупости набралась себе проблем так как в е узнали кто есть кто.

  3. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 12 08 at 10:38

    Упрямый осёл-46.116.126.121,упрямо скачет на нике Asa,Дурная голова не даёт покоя.

  4. (213.103.94.184) Алдона пишет:
    2017 12 08 at 09:37

    46.116.126.121 лучше клоун поведай читателям о том что с тобой не давно произошло?

  5. (213.103.94.184) Алдона пишет:
    2017 12 08 at 09:17

    Ну что идор проксист все наддрачиваешь на чужих никах вместо читателей повышаешь рейтинг. Знаешь что кроме тебя здесь никто не пишет.

  6. (46.116.126.121) As пишет:
    2017 12 07 at 21:48

    А на самом деле это я и тимур2. Интересно – финансируют нас, а все лавры мишка заграбастал.

  7. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 12 07 at 19:30

    Два сателлита обвиняют друг друга в связях с Кремлём и не могут назвать себя холуями заокеанских хозяев.Политика мещан пытающихся измазать соперника грязью,а одураченный народ проливает кровь не ведая за кого и за что.






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