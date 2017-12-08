Президент Украины Петр Порошенко назвал палаточный городок сторонников экс-президента Грузии и задержанного лидера “Движения новых сил” Михаила Саакашвили под Верховной Радой “жаждущей крови” и финансируемой из Москвы “гоп-компанией”, передает агентство УНН. Во время визита на Яворовский полигон во Львовской области украинский президент сказал, что был шокирован происходящим в Киеве.
“Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало”, – заявил Порошенко.
Он добавил, что армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу. “Я благодарю СБУ и ГПУ за профессиональную работу в защите национальных интересов государства. Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества”, – заявил Порошенко.
“Президент и правительство уважают право граждан на мирный протест, в отличие от организаторов, которые жаждут крови, которые провоцировали силовиков”, – сказал украинский президент.
Накануне Генпрокуратура предприняла попытку задержать Саакашвили прямо у него дома в Киеве по обвинению в содействии деятельности преступной организации, однако соратники освободили его из автобуса Службы безопасности (СБУ), после чего толпа отправилась по улице Грушевского к Верховной Раде, где под руководством Саакашвили состоялся массовый митинг с требованием отставки Порошенко.
Сам Саакашвили заявил, что за его преследованиями на Украине и в Грузии стоит президент России Владимир Путин и ФСБ. По его словам, “изменник Украины” президент Петр Порошенко и его правительство состоят в коррупционном сговоре, в частности с российскими властями.
Генпрокурора Украины объявила Саакашвили в розыск и отвела ему сутки, чтобы сдаться СБУ, продемонстрировав запись его разговора с бизнесменом из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, но Саакашвили назвал “наглой ложью” утверждения генпрокурора, а запись разговора – фейком.
В среду утром сотрудники полиции Киева предприняли попытку задержать Саакашвили в палаточном городке возле Верховной Рады, однако, встретив отпор протестующих, отступили. Позже стало известно, что украинские правоохранительные органы готовят спецоперацию по задержанию Саакашвили.
Метки: В мире, Петр Порошенко, президент Украины, УНН
Даже тот же Федот знает где собака зарыта. Хотя уже возраст и пенсия но человек отлично рубит все программы. Современный дедушка умеет работать с железом.
Дурная голова из-за своей прирожденной глупости набралась себе проблем так как в е узнали кто есть кто.
Упрямый осёл-46.116.126.121,упрямо скачет на нике Asa,Дурная голова не даёт покоя.
46.116.126.121 лучше клоун поведай читателям о том что с тобой не давно произошло?
Ну что идор проксист все наддрачиваешь на чужих никах вместо читателей повышаешь рейтинг. Знаешь что кроме тебя здесь никто не пишет.
А на самом деле это я и тимур2. Интересно – финансируют нас, а все лавры мишка заграбастал.
Два сателлита обвиняют друг друга в связях с Кремлём и не могут назвать себя холуями заокеанских хозяев.Политика мещан пытающихся измазать соперника грязью,а одураченный народ проливает кровь не ведая за кого и за что.