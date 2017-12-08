Порошенко назвал сторонников Саакашвили жаждущей крови “гоп-компанией”, финансируемой из Кремля

Президент Украины Петр Порошенко назвал палаточный городок сторонников экс-президента Грузии и задержанного лидера “Движения новых сил” Михаила Саакашвили под Верховной Радой “жаждущей крови” и финансируемой из Москвы “гоп-компанией”, передает агентство УНН. Во время визита на Яворовский полигон во Львовской области украинский президент сказал, что был шокирован происходящим в Киеве.

“Думал, меня трудно удивить. Но то, что вчера увидела вся страна, ошеломило и шокировало”, – заявил Порошенко.

Он добавил, что армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу. “Я благодарю СБУ и ГПУ за профессиональную работу в защите национальных интересов государства. Мы даем отпор профинансированной из Москвы гоп-компании, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества”, – заявил Порошенко.

“Президент и правительство уважают право граждан на мирный протест, в отличие от организаторов, которые жаждут крови, которые провоцировали силовиков”, – сказал украинский президент.

Накануне Генпрокуратура предприняла попытку задержать Саакашвили прямо у него дома в Киеве по обвинению в содействии деятельности преступной организации, однако соратники освободили его из автобуса Службы безопасности (СБУ), после чего толпа отправилась по улице Грушевского к Верховной Раде, где под руководством Саакашвили состоялся массовый митинг с требованием отставки Порошенко.

Сам Саакашвили заявил, что за его преследованиями на Украине и в Грузии стоит президент России Владимир Путин и ФСБ. По его словам, “изменник Украины” президент Петр Порошенко и его правительство состоят в коррупционном сговоре, в частности с российскими властями.

Генпрокурора Украины объявила Саакашвили в розыск и отвела ему сутки, чтобы сдаться СБУ, продемонстрировав запись его разговора с бизнесменом из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, но Саакашвили назвал “наглой ложью” утверждения генпрокурора, а запись разговора – фейком.

В среду утром сотрудники полиции Киева предприняли попытку задержать Саакашвили в палаточном городке возле Верховной Рады, однако, встретив отпор протестующих, отступили. Позже стало известно, что украинские правоохранительные органы готовят спецоперацию по задержанию Саакашвили.

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Метки: В мире, Петр Порошенко, президент Украины, УНН