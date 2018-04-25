Порошенко обсудил с Юнкером финансовую помощь ЕС

Собеседники скоординировали позиции по ускорению процедур, связанных с предоставлением макрофинансовой помощи Украине.
Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер скоординировали позиции по ускорению процедур предоставления Киеву макрофинансовой помощи. Встреча прошла во время саммита Европейской народной партии в Финляндии, сообщает пресс-служа главы украинского государства.
«Собеседники скоординировали позиции по ускорению процедур, связанных с предоставлением макрофинансовой помощи Украине», — рассказали в пресс-службе.
Согласно сообщению, президент Еврокомиссии выразил поддержку Украине на пути успешных преобразований.
Ранее Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС) призвала власти Украины внести изменения в законопроект о защите обличителей коррупции для того, чтобы обеспечить его соответствие стандартам ЕС.