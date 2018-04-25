Порошенко подписал изменения в конституцию относительно курса на ЕС и НАТО

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в конституцию страны относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО.

Петр Порошенко заявил, что свою стратегическую миссию видит в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, и пообещал не позднее 2023 года подать заявку на членство в Евросоюзе и получить план действий по членству в НАТО.

Как сообщалось, Верховная рада 7 февраля приняла закон «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора)», инициированный президентом Украины. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата при минимально необходимых 300.

Этим документом вносятся изменения в конституцию Украины, которыми закрепляется необратимость стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. В то же время из положений конституции исключается пункт, предусматривающий использование военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

belta.by