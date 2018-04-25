Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму

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Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму. Об этом сообщается на его странице в Facebook .

Президент Украины напомнил, что 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. «Для Украины эта дата — напоминание о судьбе крымских татар, которые сейчас живут в условиях российской оккупации и переживают притеснения и издевательства. Украина продолжает борьбу за деоккупацию Крыма, за права и свободы крымскотатарского народа. Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма», — написал он.

Порошенко напомнил, что Генассамблея уже неоднократно поддержала позицию Украины, в частности относительно нарушения прав крымских татар «Поэтому позиция цивилизованного мира остается неизменной: «Крым — это Украина»!», — заключил Порошенко.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым. Визит президента России на открытие фестиваля «Опера в Херсонесе» в заявлении назван «циничным и демонстративным» пренебрежением общепризнанными принципами и нормами международного права, а также обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия, в том числе Уставом ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

NEWSru.com