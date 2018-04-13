Порошенко решил официально вывести Украину из СНГ

Президент Украины Петр Порошенко решил совместно с правительством подготовить предложения по официальному выходу страны из Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом глава государства объявил во время выступления на открытии 11-го Киевского форума по безопасности.

“Учитывая то, что Украина никогда не была членом СНГ, и отказ этой структуры осудить российскую агрессию, просил бы, чтобы мы совместно с правительством подготовили предложения относительно официального прекращения нашего участия в уставных органах СНГ, равно как и окончательного закрытия украинского представительства при соответствующих институтах в Минске”, – приводит слова Порошенко УНИАН.

Президент отметил, что должна быть инвентаризована вся договорно-правовая база, заключенная Украиной в рамках СНГ, на предмет соответствия национальным интересам государства. Кроме того, он призвал иностранных партнеров пересмотреть договорные обязательства в отношении РФ “на предмет чувствительных сфер сотрудничества”.

Порошенко также заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе между Украиной и Россией. По его словам, из-за отказа Кремля прекратить агрессию против Украины отдельные статьи договора стали одиозными анахронизмами.

Отметим, в середине марта сообщалось, что МИД Украины подготовил несколько предложений относительно частичной или полной приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украины с Россией. Окончательное решение по этому вопросу оставалось за Петром Порошенко.

В МИД тогда разъяснили, что Украина не является членом СНГ, потому что не ратифицировала устав международной организации. “Украина не принимает участие сейчас, после агрессии, в заседаниях высших органов СНГ. И мы всегда исходили из того, что наша цель – это выход из СНГ. Это постсоветская модель, которая исчерпала себя”, – заявляла пресс-секретаря украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

В январе частично денонсировать договор о дружбе с Украиной в части признания границ предлагали и в Госдуме РФ. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин пояснял, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает Крым и Севастополь частью территории Украины.

Украина была одной из трех стран – подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года вместе с Россией и Белоруссией. Однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму, напоминает “Интерфакс”. В октябре 2017 года глава исполкома СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания Совета глав государств СНГ отмечал, что Украина де-юре остается в СНГ, хотя и не платит взносы.

По его словам, Украина свернула свое участие в деятельности многих органов, но в то же время в деятельности некоторых она участвует. В прошедшей в начале апреля в Минске встрече глав МИД СНГ представители Киева участия не принимали. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил тогда, что отказ от сотрудничества в рамках СНГ будет иметь негативные последствия для самой Украины.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной – основополагающий документ российско-украинских отношений. Он предполагает стратегическое партнерство двух стран “на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления”.

NEWSru.com

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