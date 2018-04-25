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Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы составила портрет кандидата, баллотирующегося в органы местного самоуправления, сообщает LRT.

Средний возраст кандидата — 48 лет, самому пожилому — 90 лет, а самому молодому — 17. При этом только у трети баллотирующихся есть университетское образование.

Самые популярные мужские имена среди политиков — Витаутас, Кястутис и Йонас, а самые популярные женские — Дайва, Лина и Юргита.

Всего на места в органах местного самоуправления претендуют около 14 тысяч человек, мужчин среди них больше на девять процентов, чем женщин. Что касается претендентов на пост мэров, то женщины составляют лишь пятую их часть.

Муниципальные выборы в Литве пройдут 3 марта.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ