Португалия и Испания предлагают гражданство в обмен на покупку недвижимости

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Только Испания за последние несколько лет заработала несколько миллиардов евро на продаже так называемых «золотых виз» – документов, благодаря которым иностранцы могут получить вид на жительство или гражданство в стране ЕС. В 2013–2018 годах испанские государственные органы выдали около 25 тыс. таких документов.

Спрос на «золотые визы» высокий, и не только среди богатых россиян. Первое место среди обладателей таких виз занимают китайцы, однако все чаще их стали покупать американцы, индийцы, венесуэлцы. Кроме Испании, «золотые» визы стала с 2012 года выдавать и Португалия. Обе страны ввели специальную программу «Гражданство за инвестции».

В Испании участник такой программы должен купить недвижимость как минимум за 500 тыс. евро (около 13 млн крон), чтобы получить вид на жительство, а через пять лет подать заявление на гражданство. В Португалии в недвижимость на аналогичных условиях нужно инвестировать «всего» 350 тыс. евро. В Испании помимо покупки недвижимости можно получить «золотую» визу, вложив 2 млн евро в государственные бумаги или открыв в стране банковский счет и положив на него 1 млн евро.

Присоединение к программе других членов семьи (детей или родителей), как правило, стоит от 55 тыс. до 75 тыс. евро.

420on.cz