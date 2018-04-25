Порядок оплаты за холодную воду

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Предприятие Vilniаus vandenys – самый крупный поставщик воды в Литве, эксплуатирующий сеть водоснабжения и канализации не только в городе Вильнюс, но и в Шальчининкском, Швянченском и Вильнюсском районах.

Предприятие вводит новый порядок оплаты услуг. Оплата услуг основана на уведомлении о показаниях счетчика, полученном в последнюю неделю месяца, – с 25 числа до конца месяца. Потребитель должен декларировать показания счетчиков холодной воды текущего месяца.

Как считают в отделе по обслуживанию клиентов, упрощенный порядок оплаты за услуги гораздо удобнее во многих отношениях, но наиболее важными являются следующие: не нужно вводить историю показаний счетчика, тариф на услуги, рассчитывать, сколько платить, что экономит время клиентов и снижает вероятность ошибок. Указать данные по оплате можно через интернет-портал https://savitarna.vv.lt.

Предприятие поставляет питьевую воду и осуществляет отведение и очистку сточных вод для 250 тыс. пользователей. «Vilniaus vandenys» поставляет лишь подземную воду из глубоких скважин, находящихся на глубине от 40 до 180 метров.

Предприятие поставляет 87 тыс. м³ воды в сутки, собирает и очищает около 155 тыс. м³ сточных вод в сутки, общая длина водопроводов – 1667 км, а длина сточных трубопроводов составляет около 1313 км. Качество воды проверяется и контролируется лабораторией анализа воды, а очищенные сточные воды – лабораторией сточных вод.

За дополнительной информацией, разъяснением по поводу оплаты можно обратиться по короткому номеру 1889 или написать письмо по электронной почте info@vv.lt.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt