Посещаемость музеев Литвы в прошлом году выросла

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В минувшем году музеи Литвы посетило на 21% больше людей, чем в позапрошлом, сообщило министерство культуры.

По его данным, в 2018 году в более чем ста музеях Литвы побывало более 5 млн посетителей. По сравнению с 2017 годом, количество посетителей выросло на 21%, а по сравнению с 2016-ым годом — на 26%.

Самым популярным был клайпедский Морской музей Литвы, в прошлом году в нем побывали 793 тыс. 346 посетителей.

Великокняжеский дворец в Вильнюсе посетили 430 тыс. 370, Тракайский исторический музей – 394 тыс. 440, Художественный музей Литвы – 352 тыс. 772, Национальный музей Литвы – 222 тыс. 842 посетителя.

Среди муниципальных музеев наиболее посещаемым был Музей Кретинги, он заинтересовал 124 тыс. 632 человека.

В прошлом году на хранении музеев Литвы находилось более 7,5 млн культурных ценностей.

BNS