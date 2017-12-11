Поскольку П. Ауштрявичюс усомнился в результатах голосования будут уточнены несоответствия

Поскольку европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс выразил сомнения по поводу выборов председателя Либерального движения, на которых с перевесом в один голос победил депутат Эугениюс Гянтвилас, представители партии планируют уточнить несоответствия.

Как сообщалось, в субботу на выборах председателя Либерального движения за Э. Гянтвиласа проголосовали 330 участников съезда, а за председателя Антикоррупционной комиссии Виталиюса Гайлюса -329.

“Результат 330-329 более чем интересный, если в итоге знает, что в голосовании участвовали 662, когда зарегистрировались 656. Политическая магия цифр?”, – написал в субботу вечером на своей страничке в социальной сети Facebook П. Аушрявичюс.

Представитель партии по связям с общественностью Довиле Тускените сообщила, что несоответствия планируется уточнить.

“Комиссия по подсчету голосов уже после съезда составляла протокол, в котором намечено уточнить несоответствия”, – отметила она в интервью BNS .

Она не комментировала более детально, почему в голосовании могли участвовать больше партийцев, чем зарегистрированное количество делегатов.

Э. Гянтвилас утверждает, что партия уточняет ситуацию, но победитель меняться не должен.

“Как мы поняли, претензии здесь – не по поводу самого результата выборов и разницы голосов, а по поводу того, что шесть человек, который получили коды для тайного голосования, не подписались в ведомости об их получении. Как мне подтвердил секретариат и комиссия по подсчету голосов, уже выявили двух людей, которые участвовали в съезде, внесли плату участника в размере пяти евро, там подписались, а затем получили код тайного голосования и не подписались там. Я рад, что не компрометируется сама система электронного голосования, а просто ошибки секретариата, когда не взяли подпись с человека, которому вручили код тайного голосования”, – сказал в воскресенье радиостанции LRT политик, избранный председателем Либерального движения.

На съезде также избраны восемь заместителей председателя. П. Ауштрявичюс, который раньше был заместителем председателя, в октябре отказался от этой должности и в этот раз не был назначен заместителем.

BNS

Метки: Литва