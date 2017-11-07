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Посла Литвы в Берлине неприятно удивили советские флаги у Бранденбургских ворот

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 07, 8:50   |   Комментариев: 4

Посол Литвы в Германии говорит, что был неприятно удивлен, когда в понедельник увидел у Бранденбургских ворот в Берлине демонстрацию с советскими флагами и большевистской униформой.

“Неужели коммунистический террор был менее преступным, чем нацистский? Почему у Бранденбургских ворот терпят этих коммунистов?” – написал Дарюс Сямашка по-английски в социальной сети Twitter.

Посол поделился фотографией, на которой видны плакат о столетии большевистской революции, советская символика с серпом и молотом, а также красные советские флаги.

Дипломат сказал BNS, что заметил театрализованное шествие, когда шел на рабочую встречу.

По словам Д. Сямашки, из-за бремени нацизма часть немцев до сих пор избегает любых попыток приравнять советские тоталитарные преступления к нацистским преступлениям, чтобы не быть обвиненными в реабилитации нацистской Германии или умалении Холокоста. Как полагает посол, этим “злоупотребляет Россия при ведении информационной войны”.

Д. Сямашка отметил, что своим постом в социальной сети хотел еще раз привлечь внимание к преступлениям коммунистических режимов.

Бранденбургские ворота в Берлине с 1989 года являются главным символом объединения Германии.

Литва и еще пять стран Восточной и Центральной Европы в 2010 году призвали Брюссель предусмотреть в масштабе Евросоюза (ЕС) ответственность за отрицание советских преступлений. Во многих странах Западной Европы сейчас запрещено отрицание Холокоста.

По словам историков, жертвами коммунистических режимов в XX веке могли стать 100 млн. человек. Больше всего людей уничтожили режим Иосифа Сталина в Советском Союзе, правление Мао Цзэдуна в Китае и режим красных кхмеров в Камбодже.

BNS

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Комментарии читателей (4)
  1. (78.57.202.119) Капитан Немо пишет:
    2017 11 07 at 10:12

    Бава, не надо просить разрешения у Админа. Практически, любая твоя мыслишка, изложенная здесь – уже кака

  2. (94.45.179.237) Екатерина пишет:
    2017 11 07 at 09:15

    А тебе что АЧС (чумка)на мозги давит ?(((:

  3. (90.131.40.28) Хрюндель пишет:
    2017 11 07 at 09:04

    Ну и дают гусачки разводят ватанов на их языке ха,хв,ха.

  4. (90.134.43.12) Bava пишет:
    2017 11 07 at 08:57

    Я тут подумал раз ФОРУМ здесь давно превратился в туалет,может можно и мне здесь покакать,а А -дмин??






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