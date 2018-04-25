После 10-летнего перерыва возобновила работу Парламентская ассамблея Литвы и Польши

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После десятилетнего перерыва возобновила работу Парламентская ассамблея Литвы и Польши.

«Практически после десятилетнего перерыва возобновляем свои межпарламентские связи. Можем порадоваться, что сейчас среди парламентариев можно обсудить различные темы, чего раньше не хватало», – сказал в среду BNS глава делегации сейма Литвы Арвидас Някрошюс.

По его словам, на встрече парламентариев в Варшаве была принята декларация, подчеркивающая важность этого формата, необходимость встреч в будущем.

«Мы могли бы обсудить вопросы сотрудничества в сфере безопасности, обороны, энергетической безопасности, различные инфраструктурные проекты, не обходя и вопросы положения национальных меньшинств», – сказал А. Някрошюс.

В декларации отмечается, что Литва и Польша сходно оценивают вызовы и угрозы российской «конфронтационной политики», партнерство стран Западной и Восточной Европы, особенно в отношении Украины и Грузии, выражается солидарность с Украиной, Россию призывают незамедлительно освободить моряков, задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе.

В документе также акцентируется «общеполитическая воля» к поддержанию добрососедских отношений, выражается удовлетворение «конструктивным сотрудничеством в улучшении условий в сфере образования для литовского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Литве», акцентируется стремление обеих стран «уважать права национальных меньшинств, сохранять их культуру, образование и язык».

BNS