После дела Партии труда президент Литвы предлагает ужесточить наказания за неуплату налогов

Литовский президент Даля Грибаускайте в среду внесла поправки к Уголовному кодексу (УК), в которых предлагает ужесточить наказания за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

Как сообщает президентское ведомство, поправки подготовлены с учетом правовых лакун, которые вскрыло продолжавшееся десять лет дело об обманном ведении бухгалтерии в Партии труда (ПТ).

“Президент предлагает наказывать за крупномасштабное мошенничество как за тяжкое преступление. Поправками к закону предлагается предусмотреть, чтобы в отношении лиц, которые скрыли налогов на сумму более 19 тыс. евро или действовали в организованной группе, применялась такая же ответственность, как и за мошенничество – то есть лишение свободы на срок до восьми лет”, – говорится в пресс-релизе.

Создатель ПТ Виктор Успасских и другие обвиняемые в прошлом году были оштрафованы за обманное ведение бухгалтерского учета в ПТ. Суды отклонили просьбу прокурора посадить В. Успасских за мошенничество.

Советник президента Раса Святикайте сказала BNS, что сейчас неуплата налогов относится к нетяжким преступлениям, а это определяет более низкие штрафы, более короткие сроки давности и ограничивает возможности применения средств криминальной разведки.

Президент предлагает дифференцировать ответственность за неуплату налогов в зависимости от суммы налогов, уплаты которой стремились избежать. За сокрытие суммы налогов до 19 тысю евро предлагается наказывать лишением свободы на срок до четырех лет, за сокрытие суммы, превышающей 19 тыс. евро – на срок до восьми лет. Сейчас максимальное наказание составляет три года лишения свободы.

BNS

Метки: Даля Грибаускайте, Литва, Поправки, Уголовный кодекс