После экологической аварии в Нерис попало 30 тыс. кубометров сточных вод – Vilniaus vandenys

В результате экологической аварии на ул. Упес в Вильнюсе в декабре в реку Нерис (Вилия) попало 30 тыс. кубометров сточных вод, сообщила компания Vilniaus vandenys.

“По оценкам экспертом, почти половина этих стоков составили поверхностные воды и дождевая вода, поскольку в части города системы бытовых и уличных стоков были соединены”, – говорится в распространенном в среду пресс-релизе.

По информации Vilniaus vandenys, сократить выброс сточных вод в окружающую среду удалось за счет снижения давления поставок воды, а также потому, что горожане значительно сократили потребление и спуск воды.

23 декабря на ул. Упес у строительной площадки бизнес-центра Green hall были повреждены две трубы, по которым текут сточные воды из микрорайонов Жирмунай, Антакальнис, Балтупяй и Ерузале. Мэр Вильнюса обратился в жителям Вильнюса с просьбой насколько это возможно снизить расход воды. Часть отходов попали в реку Нерис. Самоуправление объявляло в городе чрезвычайную ситуацию.

BNS

Метки: Авария, Литва, Нерис