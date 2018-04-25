После информации о подозрительных ставках полиция начала расследование по В. Кариняускасу

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Литовская полиция в понедельник начала досудебное расследование на предмет вероятного манипулирования спортивными соревнованиями бывшим баскетболистом панявежского клуба Lietkabelis Вайдаса Кариняускаса.

Расследование проводится «из-за незаконной попытки повлиять на честный ход профессиональных спортивных соревнований или на результат соревнований», сообщила полиция Каунасского уезда.

В полицию обратилась Служба по надзору за игорным бизнесом, получив информацию букмекерской компании Top Sport о подозрениях, возникших в связи с матчем Лиги чемпионов FIBA с французским клубом.

Она информировала о «подозрительных ставах» на большие суммы на то, что В. Кариняускас во время матча с дижонским клубом JDA наберет не более восьми очков.

В. Кариняускас, который до этого времени, набирал в среднем по 10,4 очка, во время этого матча набрал два очка.

Портал 15min.lt сообщил, что о подозрительных ставках информировала и букмекерская компания Betsafe.

В. Кариняускас отрицает эти обвинения. Он недавно уехал на соревнования в Грецию.

За манипулирование спортивными соревнованиями грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до четырех лет.

BNS