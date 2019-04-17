«ПОСЛЕ» — литературная сенсация, ставшая фильмом

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От этой истории миллионы молодых людей по всему миру потеряли голову. Она будит воображение, увлекает, вызывает новые, незнакомые чувства. Ставшая литературной сенсацией, книга американской писательницы Анны Тодд «ПОСЛЕ» („After“) воплотилась на киноэкране. Премьера фильма состоялась 12 апреля.

Тесса Янг (акт. Джозефина Лэнгфорд) — первый день в престижном университете. Новые лица, окружение, книги, общежитие, университетские коридоры – все это обещает девушке, только что покинувшей школьную скамью, отличное начало учебного года. Но жизнь полна неожиданностей, которые меняют судьбу, личность, планы, убеждения и могут способствовать не только потере разума, но и самих себя.

Первое знакомство с соседкой по комнате Стэфой (акт. Хадиджа Рэд Сандер) окунает Тессу в водоворот студенческой жизни, в котором: долгие ночи, знакомства, музыка, танцы и… Хардин (акт. Хиро Файнс-Тиффин) — саркастичный, циничный, бунтарский и безумно очаровательный …

Вечерняя игра «Правда или действие» переворачивает жизнь Тессы с ног на голову. В объятиях Хардина она забывает обо всем — о своем парне Ное (акт. Дилан Арнольд), подружках, девичьей застенчивости — и наслаждается каждым моментом, проведенным с ним. Быть вместе становится одним безумным приключением, но у этой, с виду, красивой истории есть мрачный секрет. Когда он выйдет на поверхность, жизнь Тессы уже не будет такой, как прежде …

Жанр: романтическая драма

Страна: США