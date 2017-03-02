После неудачи в Испании литовская City Service должна выжить – аналитики

После неудачного похода на российский рынок группа литовской компании по комплексному надзору за недвижимостью City Service вынуждена проглотить еще одну горькую пилюлю – неудачу в Испании, однако аналитики считают, что она не будет смертельно ядовитой. Участники рынка отмечают нервозность основного акционера и поспешность в желании разрешить ситуацию, и полагают, что сейчас придется сконцентрироваться на росте в Польше, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios .

“Оценивая через призму цифр, нужно учесть и то, что отказываются от убыточной деятельности, и это означает, что создаются условия для повышения прибыльности группы в будущем. Правда, компания пока не сообщила, сколько убытков генерировала компания, находящаяся в процессе банкротства, однако уже упоминалось, что однократный убыток может достигать 4,8-6 млн. евро, и, очевидно, что на такую же сумму ухудшится отчет о прибыли (убытках) этого года”, – отметил специалист по инвестициям и финансовым рынкам Арвидас Яцикявичюс.

Директор департамента управления инвестициями литовской компании INVL Asset Management Вайдотас Рукас, подчеркивает, что убытки будут и в связи инвестициями, списанием кредитов, предоставленных дочерней компании.

В пятницу City Service сообщила, что гендиректор компании Йонас Янукенас покидает занимаемый пост, а принадлежащая группе испанская компания по администрированию недвижимого имущества и надзору за зданиями Concentra Servicios y Mantenimiento обратилась в суд за возбуждением дела о банкротстве.

Concentra , которую City Service приобрела в конце сентября 2013 года, обратилась в суд 23 февраля, в связи с ростом убытков. В прошлом году выручка компании составила 38,1 млн. евро, и это достигало 22% выручки группы. В связи с банкротством группа может понести убытки на сумму в 4,8 млн. евро – это сумма инвестиций и предоставленных компании кредитов. Кроме того, City Service предоставила Concentra гарантии на 1,2 млн. евро, поэтому убытки могут увеличиться еще и на эту сумму.

Контрольный пакет акций City Service в размере 84,83% принадлежит концерну Icor .

Акции City Service котируются на Параллельном рынке Варшавской биржи.

BNS

Метки: City Service, Литва, Польша