После обновления пирса в Клайпедском порту смогут швартоваться более крупные паромы

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса 🔊 Воспроизвести

После реконструкции одного из пирсов Клайпедского морского порта, в порту смогут швартоваться паромы компании DFDS Seaways, которые будут в два раза больше прежних.

Представитель Клайпедского морского порта по связям с общественностью Довиле Рингис сообщила BNS, что после удлинения пирса, находящегося в центральной части порта, к нему смогут швартоваться крупные грузовые и пассажирские паромы.

«В данный момент в Клайпедском порту три пирса. Все они сходной длины. Один из них станет длиннее на 50 метров, чтобы можно было принимать более крупные суда типа ro-pax», – сказала Д. Рингис.

Дирекция Клайпедского морского порта в начале декабря объявила конкурс на реконструкцию пирса предварительной стоимостью 1,5 млн ерво.

По словам Д. Рингис, сейчас у пирса швартуются паромы датской DFDS и германской TT-Line. Пирс удлинят с учетом потребностей DFDS — компания планирует приобрести два новых судна, которые будут слишком большими, чтобы швартоваться к имеющимся пирсам.

«Стратегически это очень важная инвестиция для порта, поскольку согласно преобладающим тенденциям длина судов увеличивается», – сказала BNS Д. Рингис.

Пресс-секретарь DFDS Seaways Вайдас Клумбис сообщил BNS, что компания до 2021 года должна приобрести два новых судна типа ro–pax, которые будут на 30 метров длиннее, поэтому и пирс требуется длиннее.

По его словам, сейчас суда могут перевозить очередь автомобилей в 2,5 км, а новые паромы – в 4,5 км, между тем количество пассажиров увеличится с 500 до 600. Кроме того, новые суда будут более удобными для водителей дальних рейсов.

В. Клумбис ранее сообщал BNS, что паромы строятся на китайской судоверфи Guangzhou Shipyard International, а их совокупная стоимость превысит 200 млн евро. В Клайпеде они должны появиться в 2021 году.

Сейчас DFDS ходит из Клайпеды в шведский Карлсхамн и датскую Фредерисия. Пока не ясно, будут ли новые суда ходить по тем же маршрутам. Ранее В. Клумбис сообщал BNS, что новый суда должны будут обслуживать маршруты Клайпеда — Киль, или Клайпеда — Карлсхамн.

BNS