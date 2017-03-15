После отмены монополии на газ в Латвии Литва надеется стать конкурентоспособной

Клин латвийского монополиста Latvijas gaze, вбитый между либерализованными рынками газа Литвы и Эстонии, вскоре будет выбран – соседняя страна последней из Балтийских государств либерализует рынок газа. Ожидается, что торговля между странами станет проще, а литовский энергохолдинг Lietuvos energija надеется предложить газ по более привлекательной цене, чем Latvijas gaze.

В апреле Латвия окончательно реализует требования Третьего энергетического пакета ЕС на газовом рынке: разделит поставки и передачу, в результате чего откроется рынок, потребляющий более 1 млрд. кубометров газа в год. Кроме того, Latvijas gaze лишиться монополии, которая последние годы преграждала путь литовским компаниям к латвийским потребителям газа.

Lietuvos energija уже некоторое время пыталась продать газ в Латвии, однако этому мешал монополистский договор с Latvijas gaze , которая не разрешала поставки газа клиентам из соседних стран. Член правления Latvenergo Марис Кучинскис недавно сообщил, что Литва в прошлом году предложила газа по более низкой цене, чем Latvijas gaze .

Член правления Lietuvos energija Доминикас Тучкус утверждает, что холдинг намерен предложить газ по сниженным ценам клиентам и в этом году, однако насколько будут розница цены, не пояснил.

“Мы учитываем общий портфель, сможем ли мы быть конкурентоспособными, мы видим, что можем”, – сказал BNS Д. Тучкус. Он отметил, что первые продажи газа в Латвии можно ожидать летом этого года.

Д. Тучкус также сказал, что латвийские компании могут интересоваться возможностью приобретать газ через терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, однако и здесь у Lietuvos energija есть преимущество в виде опыта.

После разделения деятельности по поставке и передачи газа российскому концерну “Газпром” принадлежат по 34,1% акций Latvijas gaze и Conexus Baltic Grid . Источники в “Газпроме” сообщили BNS , что компания намерена продать акции Conexus Baltic Grid , а вопрос по Latvijas gaze еще не решен.

Эксперт в сфере энергетики Рейнис Абольтиньш утверждает, что даже если “Газпром” не покинет Latvijas gaze , то это не создаст проблем. По его мнению, “Газпром” не сможет влиять на рынок, пока будет акционером Conexus Baltic Grid .

“Ведомства, отвечающие за конкуренцию и регулирование должны позаботиться о том, чтобы игра была честной. В противном случае, если скажем, что либерализация рынка осуществляется только ради “Газпрома” – это не так, потому что не только о “Газпроме” речь. Либерализация осуществляется для того, чтобы был ликвидный, динамичный газовый рынок, независимо от того, кто акционер компаний. Если мы откажемся от этого взгляда, тогда нам не нужны будут правые акты ЕС, они ничем нам не могут помочь”, – сказал BNS Р. Абольтиньш.

Он также надеется на то, что “Газпром” покинет Latvijas gaze , а когда этой компании не удастся договориться с российским концерном о поставках газа, то нынешний монополист покинет и латвийский рынок.

Д. Тучкус также не опасается влияния “Газпрома” в Латвии. По его словам, если российский концерн станет применять ислкючительные условия для Latvijas gaze , то этим могут заинтересоваться еврейские ведомства.

BNS

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