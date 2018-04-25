После отстранения 8 судей по делу о коррупции идет поиск их замены

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Расследование судебной коррупции, которое повлекло за собой остановку полномочий восьми судей, выявило нехватку судей и вынуждает менять законы для обеспечения слаженной работы судов.

Этот вопрос в среду обсуждался на закрытом заседании Комитета по вопросам права и правопорядка сейма Литвы.

Глава комитета, представительница правящих «аграриев» Агне Ширинскене сказала журналистам, что Судейский совет выдвинул предложения по исправлению закона о судах, чтобы решить этот вопрос.

«Они просят определенные меры для того, чтобы судьи могли присоединиться к работе судов высших инстанций. Будут поправки к закону о судах. Детально не могу сказать. Когда договоримся о мерах, когда их проверит Служба спецрасследований, тогда и посмотрим», – сказала парламентарий.

По ее словам, в судах высших инстанций и ранее ощущалась нехватка судей. С отстранением от обязанностей еще восьми судей, проблема обострилась.

В различных коррупционных деяниях – взяточничестве, торговле влиянием, подкупе и злоупотреблениях – подозреваются восемь судей разных звеньев судебной системы.

Девятнадцатого февраля Даля Грибаускайте разрешила привлечь этих судей к уголовной ответственности и остановила их полномочия.

Председатель Судейского совета, глава Апелляционного суда Альгимантас Валантинас после заседания комитета сейма сказал журналистам, что из-за устранения упомянутых судей работа не остановилась.

«В этот же день, когда мы получили эту информацию, были инвентаризация дел, сколько их было у этих судей, были созданы новые коллегии, в установленном порядке назначены иные докладчики, и эти дела будут рассмотрены. У всех дел уже есть свой хозяин, даты заседаний, и все они будут рассмотрены», – сказал он.

По данным А. Валантинаса, заново должны быть рассмотрены около 300 дел.

«Это не та цифра, которая представляют угрозу для судов, в судах сейчас тысячи дел», – подчеркнул он.

BNS