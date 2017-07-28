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После перевода рейсов из Вильнюса в Каунас поток туристов в столице меньше, в Каунасе – больше

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 07 28, 13:00   |   Комментариев: 0

Рассчитанная более чем на месяц реконструкция взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта, из-за проведения которой авиарейсы из Вильнюса переведены в Каунас, сокращает поток туристов в гостиницах Вильнюса, однако каунасские гостиницы, напротив, рады возросшей заполняемости, пишет газета Lietuvos žinios.

“Можно сказать, что мы ощущаем изменение заполняемости на 15-20%”, – сказал газете директор вильнюсской гостиницы Europa City Юозас Пранцкявичюс.

Исполнительный директор Литовской ассоциации ресторано и гостиниц Эгле Лижайтите сказала, что не может подтвердить данные о том, что поток туристов в вильнюсских отелях сократился на 30%.

Каунасские гостиницы рады росту числа клиентов, но не спешат обнародовать конкретные данные о заполняемости. “Все говорит о том, что влияние перевода аэропорта немалое”, – признала директор гостиницы Magnus Илона Годялене.

BNS

Метки: 

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