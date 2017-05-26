После подорожания алкоголя его потребление в Литве не уменьшилось – исследование

Повышение с марта этого года акциза на алкоголь не изменило привычек его потребления в Литве, показывает исследование, проведенной компанией Baltmi. Менеджер Baltmi по развитию бизнеса Артурас Урбонавичюс говорит, что подорожание алкоголя никак не сказалось на его потреблении в марте-апреле. По его словам, потребители пива являются одними из наиболее лояльных, его потребляется намного больше, чем крепкого алкоголя.

“Привычки потребления так быстро не меняются, и потребители не склонны легко идти на компромиссы. Они предпочтут потратить больше денег, но купят то же количество алкоголя, оставив меньшую часть денег на удовлетворение других потребностей”, – сказал А. Урбонавичюс для пресс-релиза.

Согласно данным исследования, жители Литвы в марте- апреле потратили на пиво в среднем по 20,2 евро или на 20% больше, чем в прошлом году за такой же период. В марте – апреле литовцы купили в среднем по 19,7 бутылки пива (12,8 литра), тогда как в прошлом году – по 17,5 бутылки.

Между тем водки жители Литвы купили за два месяца в среднем по 1,7 литра – почти столько же, сколько за такой же период прошлого года. Средние расходы на водку увеличились на 0,2 евро до 20,3 евро.

С начала марта наиболее заметно повысились акцизы на пиво и вино – примерно на 112%, а на этанол – примерно на 23%.

BNS

Метки: алкоголь, Артурас Урбонавичюс, Литва