После пожара в Нотр-Дам де Пари архиепископ Вильнюса просит литовцев переосмыслить веру

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После пожара в Соборе Парижской Богоматери католический архиепископ Вильнюса — митрополит Гинтарас Грушас призвал жителей Литвы переосмыслить и свою веру.

Он сказал, что реакция верующих во всем мире на пожар показала, что «люди возвращаются к своим корням».

«Пока корни живы, дерево может ожить. Так что я очень хочу пожелать и призвать всех молиться, молиться за парижский собор, молиться за верующих и жителей Франции, молится, чтобы никто не опускал рук и чтобы эта святыня была восстановлена во всей красе, но также не забывать и своих корней», — сказал Г. Грушас журналистам в Кафедральном соборе Вильнюса.

«У нас в Литве есть и очень красивые храмы, но наша первая связь — с нашей верой», — добавил он.

«Я желаю, чтобы это происшествие, которое является просто большим несчастьем, стало и для нас побуждением в эти дни, в праздничное Пасхальное триденствие, в торжество, стало рефлексией о нас, нашей вере, наших корнях и чтобы мы тоже не опускали руки», — сказал архиепископ.

По словам Г. Грушаса, пожар, произошедший в преддверии Пасхи помогает задуматься, что «есть смерть, есть несчастья, но этим не заканчивается».

«Есть и воскресение, есть и надежда, и это объединяет общества», — отметил архиепископ.

Должностные лица говорят, что пожар, разоривший собор Нотр-Дам де Пари — скорее всего, несчастный случай.

BNS