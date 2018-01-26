После предупреждения из Брюсселя кабмин Литвы думает облегчить вступление в партии для граждан других стран ЕС

Литовское правительство рассматривает возможность облегчить порядок вступления в политические партии Литвы граждан других стран – членов Евросоюза (ЕС), чтобы избежать тяжбы с Еврокомиссией (ЕК).

“Министерство юстиции рассматривает возможность подготовить поправки к Закону о политических партиях, чтобы это нарушение не было передано в Суд справедливости ЕС”, – сказала в четверг BNS советник министра юстиции Юргита Яцовскене.

Так представитель министерства прокомментировала позицию Брюсселя, что действующий сейчас закон очевидно дискриминирует нелитовцев. Согласно нынешнему порядку, граждане других стран ЕС могут вступать в литовские партии только в том случае, если они прожили в стране пять лет без перерыва.

По словам Ю. Яцовскене, Минюст ранее предлагал снять ограничения для совершеннолетних граждан других стран ЕС, но парламент с этим не согласился.

ЕК в четверг предупредила, что если органы государственной власти Литвы в течение двух месяцев не предпримут никаких действий, то дело может быть передано в Суд справедливости ЕС.

“Правовые акты Литвы сейчас не позволяют проживающим в Литве гражданам других стран ЕС вступить в политическую партию на таких же условиях, что и литовцы. Граждане ЕС – нелитовцы очевидно подвергаются дискриминации”, – говорится в сообщении ЕК.

Брюссель указал, что ожидает, что этот вопрос будет решен до предстоящих в феврале 2019 года новых муниципальных выборов, “чтобы все проживающие в Литве граждане ЕС могли участвовать в демократической жизни Литвы”.

BNS

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