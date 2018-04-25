После приема в вузы Литвы не занято много бесплатных мест на инженерных специальностях

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После общего приема в высшие учебные заведения Литвы остались незанятыми тысячи финансируемых государством мест — не нашлось достаточного количества молодых людей, которые пожелали бы стать инженерами и технологами.

Президент Литовской ассоциации высших школ для организации общего приема Пранас Жилюкас сказал BNS, что больше всего незанятых финансируемых государством мест осталось на инженерных и технологических специальностях.

«В колледжах осталось более 4 тысяч финансируемых государством мест, в университетах — около 800. Половина их — на инженерных и технологических специальностях, а остальные — во многих группах понемногу», — сказал BNS в понедельник П. Жилюкас.

Он сказал, что недостаточную популярность инженерных и технологических специальностей среди поступающих можно было прогнозировать с учетом выбора экзаменов.

«Это очень сильно коррелирует с выбором государственных экзаменов на аттестат зрелости, потому что было видно, что, скажем, экзамен по химии сдавали всего 5% абитуриентов», — сказал П. Жилюкас.

BNS