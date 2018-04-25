После проведения шоу в костёле полиция начала расследование

🔊 Воспроизвести

Трое актёров, переодетые в священнические одежды для рекламы Zero Live Show в среду, накануне мессы в костёле деревни Тургяляй в Швянчёнском районе, призывали прихожан на своё мероприятие, в связи с чем полиция приступила к предварительному расследованию.

Полиция сообщила о начале расследования в связи с помехой в отправлении религиозных церемоний или религиозных праздников.

Выложенные режиссёром Эмилисом Веливисом в социальную сеть видеоролики показывают, как три одетых в похожие на литургические одеяния актёра приезжают в Тургяляй, в Костёл Успения Пресвятой Девы Марии. Там актёры на польском языке обращаются к собравшимся на службу по случаю праздника Жолинес людям.

В комментарии к видео режиссёр отметил, что актёры приглашают верующих прибыть на «укрепляющее их веру шоу».

Самоуправление Шальчининкского района на своём веб-сайте сообщило, что в связи с этим мероприятием обратилось в правоохранительные органы.

«Верующие, собравшиеся в костёл Тургяляй для празднования Жолинес были шокированы поведением переодетых актёров, которые по-польски рассказывали о новом проекте, а затем собравшимся раздавали скрутки.

Их настроение ухудшилось ещё больше после просмотра прямой трансляции видеокадров «мессы» в социальной сети Facebook.

«Незваными гостями, которые довольно жестоко и болезненно унизили честь и достоинство сообщества Тургяляй, а обнародовав своё посещение костёла они оскорбили прихожан не только местечка Тургяляй, не только Шальчининкского района, но всех верующих Литвы», — говорится в сообщении муниципалитета Шальчининкай, в котором выражается возмущение по поводу такого поведения.

BNS