После реконструкции причалов Klaipedos nafta одновременно сможет принимать три танкера

🔊 Воспроизвести

Клайпедский порт готовится к реконструкции двух причалов, которые используются компанией по погрузкам нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta.

По словам менеджера дирекции порта по инфраструктуре Видмантаса Паукште, после того, как на конкурсной основе будет избран подрядчик, предстоит удлинить первый и второй причалы, в результате чего Klaipedos nafta сможет одновременно принимать и загружать уже не два, а три танкера. Кроме того, канал у причалов будет углублен с 14 метров до 16,9 метра.

«Реконструкцию причалов планируется выполнить в несколько этапов, работы будут проводиться так, чтобы не мешать погрузкам. После реализации проекта у компании будет возможность увеличить погрузки нефтепродуктов», — сказал В. Паукште BNS.

Klaipedos nafta в конце 2017 года объявила, что инвестирует в реконструкцию этих причалов до 20,9 млн евро (с НДС). Klaipedos nafta инвестирует в супраструктуру причалов, а порт — в их инфраструктуру.

Дирекций порта объявила конкурс подрядчика 27 декабря.

Причалы залива Малку Клайпедского порта примерно за 16 млн евро сейчас реконструирует нидерландская компания Van Oord, а причалы компании Vakaru laivu gamykla — за 27 млн евро литовская Hidrostatyba и латвийская BMGS. Канал у причалов будет удлинен до 14,5 метра.

BNS