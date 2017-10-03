После штрафа Lietuvos gelezinkeliai – визит еврокомиссара в Вильнюс

После того, как в понедельник Еврокомиссия наказала штрафом в 28 млн. евро находящуюся в госуправлении литовскую железнодорожную компанию Lietuvos gelezinkeliai , ответственная за политику конкуренции еврокомиссар Маргрета Вестагер посетит Вильнюс на следующей неделе, чтобы обсудить это решение с руководителями страны.

Комиссар будет в Вильнюсе в следующий вторник, 10 октября, планируются ее встречи с президентом Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквярнялисом, представителями сейма, подтвердили BNS в представительстве Еврокомиссии (ЕК) в Литве.

М. Вестагер также примет участие в конференции, которую организует литовский Совет по конкуренции.

В понедельник датский политик М. Вестагер заявила, что Lietuvos gelezinkeliai незаконно ограничила конкуренцию, когда в 2008 году разобрала железнодорожное полотно, которое вело из Мажейкяй до латвийской станции Реньге.

“То, что стремились защититься от конкуренции, что компания разобрала общественную железнодорожную инфраструктуру, является беспрецедентным и неприемлемым”, – заявила М. Вестагер.

Комиссия установила, что после того, как железнодорожное полотно было разобрано находящийся в управлении польского концерна Orlen литовский нефтеперерабатывающий комплекс Orlen Lietuva вынужден поставлять грузы в Латвию по более протяженному маршруту. По мнению комиссии, Lietuvos gelezinkeliai не доказала, что были объективные причины для разбора ветки.

Литва может обжаловать штраф в Суде Евросоюза (ЕС) в Люксембурге. Кроме того, уплата штрафа не отменит обязанность устранить нарушение, а пострадавшие страны могут подать иски.

Брюссельские чиновники призывали раздробить деятельность Lietuvos gelezinkeliai , но этот шаг не ободряло не прежнее, ни нынешнее руководство компании.

Литовские должностные лица публично не признают нарушение и заверяют, что 19-километровый отрезок пути был разобран в 2008 году из соображений безопасности. Пути до сих пор не восстановлены.

BNS

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