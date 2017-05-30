  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.05.31 Текущий номер: N21 (1161) 25 мая
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

После скачка цены на электроэнергию включен энергоблок электростанция Lietuvos elektrine

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 30, 17:00   |   Комментариев: 0

После скачка цены на электроэнергию на бирже электроэнергии в понедельник включен девятый энергоблок контролируемой компанией Lietuvos energijos gamyba (LEG) электростанции Lietuvos elektrine. Это подтвердил BNS представитель LEG Валянтас Нявера.

Во вторник на бирже электроэнергии Nord Pool в Литве цена на электроэнергию выросла до 39,07 евро за мегаватт-час, в понедельник она составила 34,73 евро. По словам В. Няверы, несмотря на то, что в понедельник цена была ниже, электростанция вырабатывала электроэнергию, потому что на рынке не хватало мощностей.

Последний раз 9-ый блок вырабатывал электроэнергию в минувший понедельник, когда цена на бирже повысилась до 36,09 евро.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿