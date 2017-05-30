После скачка цены на электроэнергию включен энергоблок электростанция Lietuvos elektrine

После скачка цены на электроэнергию на бирже электроэнергии в понедельник включен девятый энергоблок контролируемой компанией Lietuvos energijos gamyba (LEG) электростанции Lietuvos elektrine. Это подтвердил BNS представитель LEG Валянтас Нявера.

Во вторник на бирже электроэнергии Nord Pool в Литве цена на электроэнергию выросла до 39,07 евро за мегаватт-час, в понедельник она составила 34,73 евро. По словам В. Няверы, несмотря на то, что в понедельник цена была ниже, электростанция вырабатывала электроэнергию, потому что на рынке не хватало мощностей.

Последний раз 9-ый блок вырабатывал электроэнергию в минувший понедельник, когда цена на бирже повысилась до 36,09 евро.

BNS

Метки: Литва, электростанция Lietuvos elektrine