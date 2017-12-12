После скандала с ценами на масло в ЕС скачек цен на яйца

Не успели стихнуть страсти по поводу достигших рекордных высот цен на масло, эстафету наиболее быстро дорожающего продукта переняли яйца. Пока в Евросоюзе несколько месяцев продолжалось расследование по поводу яиц, загрязненных пестицидом фипронилом, цена на них с середины лета выросла почти на 70%, а по сравнению с тем же периодом прошлого года, в некоторых странах ЕС яйца стали почти в два раза дороже, отмечает литовская деловая газета Verslo zinios.

“Выросший в Европе спрос на яйца и продукты из них обусловлен и скандалом с фипронилом, из-за которого некоторым европейским производителям пришлось останавливать производство либо забивать птицу. Естественно, что по этой причине на рынке сформировалась нехватка яиц и различных масс, порошков, и других продуктов. Этому способствовал и недавний случай птичьего гриппа в Италии, когда было заражено более 2 млн. куриц. Сейчас цены на рынке уже стабилизируются”, – отметил глава производящего яйца предприятия Groward Group Томас Струмскас.

В Германии сейчас яйца на 88% дороже, чем в тот же период прошлого года, в Бельгии и Голландии – на 92%. Немного они подешевели только в Дании, Греции и Италии. В Литве яйца также подорожали, однако здесь ценовой скачек не был таким большим, как в масштабе всего ЕС.

BNS

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