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После увольнения А. Вайткуса премьер призывает министра обеспечить успешную работу порта

Фото BFL

После увольнения гендиректора Клайпедского порта Арвидаса Вайткуса литовский премьер Саулюс Сквярнялис призывает министра транспорта Рокаса Масюлиса обеспечить дальнейшую успешную работу порта.

«По словам премьера, министр должен обеспечить, чтобы порт и в дальнейшем действовал бесперебойно и приносил исключительную выгоду экономике Литвы», — сказал в понедельник BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас.

«Премьер подчеркивает, что Клайпедский государственный морской порт является особенно важным и значимым объектом для Литвы. В последние годы порт демонстрировал очень хорошие результаты», — сказал он.

Т. Бяржинскас утверждает, что премьер был информирован о решении Р. Масюлиса уволить главу порта.

BNS

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