После увольнения А. Вайткуса премьер призывает министра обеспечить успешную работу порта

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После увольнения гендиректора Клайпедского порта Арвидаса Вайткуса литовский премьер Саулюс Сквярнялис призывает министра транспорта Рокаса Масюлиса обеспечить дальнейшую успешную работу порта.

«По словам премьера, министр должен обеспечить, чтобы порт и в дальнейшем действовал бесперебойно и приносил исключительную выгоду экономике Литвы», — сказал в понедельник BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас.

«Премьер подчеркивает, что Клайпедский государственный морской порт является особенно важным и значимым объектом для Литвы. В последние годы порт демонстрировал очень хорошие результаты», — сказал он.

Т. Бяржинскас утверждает, что премьер был информирован о решении Р. Масюлиса уволить главу порта.

BNS