После важной находки Вильнюс обещает к 2023 году увековечить память о Большой синагоге

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В четверг археологи объявили, что нашли одну их важнейших частей вильнюсской Большой синагоги — называемый бимой амвон. Созданная в 18 веке зелено-коричневая барочная бима найдена под бывшей школой, которую советская власть в пятидесятые года построила на разрушенной синагоге. После этой находки власти Вильнюса обещают, что здание школы в течение двух лет будет снесено, а к 2023 году память о синагоге будет должным образом увековечена.

Работает международная команда

Биму, с которой раввин обычно читает Тору и ведет молебен, обнаружила международная команда из Литвы, Израиля и США.

«Мы нашли бирму — центральное возвышение для молитвы, которая была оборудована в стиле тосканского барокко. Она была одним из основных акцентов синагоги», — сказал BNS возглавляющий исследование израильский археолог Йон Селигман.

«Это очень волнительное событие. Если говорить о публичном демонстрировании этого места в будущем, то это будет один из основных объектов экспозиции, которые будут представлены посетителям», — добавил он.

Сложную двухуровневую барочную биму украшали четыре колонны в тосканском стиле и восемь колонн в коринфском стиле. Части этих колонн тоже обнаружены при раскопках.

Археологи также открыли части большой бани синагоги и декорированной разноцветными плитками мужской миквы (ритуальной ванной).

Раскрывает жизнь евреев

Большая синагога в Вильнюсе была одним из важнейших еврейских центров с конца 16 века до начала Второй мировой войны. Тогда Вильнюс называли Северным Иерусалимом из-за его значимости для еврейской культуры.

Нацисты сожгли синагогу, а уже полуразрушенную синагогу в пятидесятые годы сровнял с землей советский режим, на ней был построен двухэтажный кирпичный детский сад, впоследствии там обосновалась школа.

«Это не только археологическая находка. Она поможет лучше понять как историю евреев Литвы, так и идеологию нацистского и советского режимов, как быстро все можно уничтожить», — сказала BNS председатель Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Фаина Куклянски.

Исследования синагоги проводятся с 2011 года, работы частично финансируются из Фонда доброй воли, Литва переводит в него средства как компенсацию за присвоенное имущество еврейских религиозных общин.

Будет приведена в порядок к юбилею

В Литве не один год идут дискуссии о том, как увековечить память о синагоге — рассматривается возможность закрыть раскопанные фрагменты стеклом или оборудовать музей.

Школа выехала из здания в прошлом году. Ее здание будет снесено в течение двух лет, а до сноса его намечается арендовать под творческие мастерские.

Мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс обещает, что память о синагоге будет увековечена в течение пяти лет — к 2023 году, когда будет отмечаться 700-летний юбилей Вильнюса.

«В архитектурных мастерских будут идти поиски практического выражения. Археологические исследования помогают понять, что сохранилось. Это создает серьезные предпосылки показать людям биму, колонны, пол, стены», — сказал BNS мэр.

«У нас может быть прекрасный образ нашей истории. Цель — чтобы это появилось к 700-летнему юбилею Вильнюса», — сказал Р. Шимашюс.

Волнительный момент

Перед началом Второй мировой войны в Вильнюсе было более полутораста синагог. Почти вся вильнюсская еврейская община была истреблена во время Холокоста в годы нацистской оккупации. Сейчас в Вильнюсе действует только одна синагога.

Глава Вильнюсской еврейской общины Симонас Гурявичюс сказал, что не мог сдержать слез, когда молился у найденной бимы.

«Я молился там едва ли не первый 77 лет спустя после того, как звучали последние молитвы мучеников Малого гетто Вильнюса», — сказал BNS С. Гурявичюс.

«Для меня это была возможность уже вместе с моими детьми хотя бы на мгновение прикоснуться к славе Северного Иерусалима, продолжить существовавшую сотни лет традицию, которую впоследствии уничтожали нацисты и советы, но которая все еще жива», — добавил он.

BNS