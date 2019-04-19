После визита в Москву Литва призвала Эстонию согласовывать действия

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Спустя день после встречи президента Эстонии Керсти Кальюлайд с руководителем России Владимиром Путиным министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу призвал Эстонию согласовывать действия и осторожно подходить к диалогу с Москвой.

«Обычно мы координируем и действуем объединено, это всегда более эффективно, (…) поскольку всегда будут попытки расколоть нас и поверить единство Европейских или Балтийских стран», – сказал BNS Л. Линкявичюс.

Он отметил, что Таллин до визита К. Кальюлайд в Москву не предоставлял информации о вопросах, которые планируется обсуждать.

Все же министр выразил надежду на то, что Эстония предоставит больше информации после встречи.

Л. Линкявичюс подчеркнул, что не хочет оценивать визиты должностных лиц других стран, но добавил, что «России актуально продемонстрировать, что нет изоляции, возможно, создать впечатление обычного сотрудничества, которому способствуют такие визиты».

«Диалог не должен становиться своеобразной дымовой завесой для отсутствия изменений, а лишь создания впечатления обычного сотрудничества», – сказал глава литовской дипломатии.

«Все имеет смысл в том случае, если есть какие-то ощутимые результаты, которых мы очень ждем и надеемся на них», – добавил он.

Министр утверждает, что обычно после встреч с представителями Западных стран не меняются «не только действия, но и риторика» России.

«Россия вед не сожалеет, что в 2008 году аннексировала 20% территории Грузии или в 2014 году (…) аннексировала Крым», – сказал Л. Линкявичюс, называя на литовском языке Грузию Сакартвело.

Президент Эстонии после встречи с российским президентом заявила, что они обсуждали «сложные темы, одновременно демонстрируя взаимное уважение даже в самые сложные моменты».

К. Кальюлайд, открывшая новое посольство Эстонии в Москве, выразила надежду, что «это вдохнет новую жизнь в отношения Эстонии и России», а ее визит «является знаком того, что Эстония готова общаться с соседом».

Она также заявила, что пришло время возобновить программу сотрудничества ЕС и России.

Л. Линкявичюс не комментировал это заявление, поскольку хочет получить больше информации.

Между тем, В. Путин в четверг заявил, что отсутствие официальных отношений между соседями является ненормальным положением.

Крупные страны Запада поддерживают отношения с Россией на уровне президентов или премьеров, а настроенные в отношении Москвы более критично — на министерском уровне.

Литва — единственная страна ЕС, у которой нет таких связей. Литовские должностные лица заявляют, что возврат к обычным отношениям будет поощрять агрессивную политику Москвы.

«Одна из целей России — создать (…) так называемое новое нормальное состояние, что все, что произошло, является фактом (…) и давайте шагать дальше, сотрудничать», – сказал Л. Линкявичюс.

«Легитимизация этой новой нормальной ситуации, после совершения незаконных действий в международном праве, это одна из целей. Конечно, впечатление диалога и сотрудничества закрепляет позицию о том, что все идет так, как и должно быть, в обычном русле», – отметил он.

«И на это нужно смотреть осторожно», – добавил министр.

BNS