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После волны тепла в Литве немного похолодает

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 01, 18:00   |   Комментариев: 0

После волны тепла, пришедшей в Литву в начале недели, немного похолодает.

В ночь на четверг местами прогнозируются небольшие осадки, почти повсеместно образуется гололедица. Ветер юго-западный, южный, 3–8 м/с. Температура ночью будет от минус 3 градусов до плюс 2 градусов. Днем ожидаются осадки, преимущественно – дождь и мокрый снег. Ветер будет переменных направлений, 4–9 м/с. Температура будет плюс 3–8 градусов.

В пятницу ожидаются осадки. Ветер юго-западный, западный, 8–13 м/с, местами порывы 15–18 м/с. Температура ночью будет от минус 1 градуса до плюс 4 градусов, днем будет плюс 2-7 градусов.

BNS

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