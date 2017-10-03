После встречи с соцдемами сейма руководство литовских “аграриев” убеждено, что партнеры не отступят

После встречи с решившими против воли партии остаться на стороне правящих представителями парламентской фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) лидеры Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) убеждены, что партнеры не испугаются угрозы быть исключенными из партии и не отступят.

“По сути мы этот вопрос (действительно ли они остаются в коалиции) не поднимали, но по этим рабочим вопросам видно, что речь идет о конкретных рабочих вопросах, так что нет основания утверждать, что они должны повести себя как-то иначе”, – сказал после необъявленной встречи с социал-демократами премьер Саулюс Сквярнялис.

“Такого беспокойства нет”, – ответил на вопрос, не боится и он, что социал-демократы могут отступить, лидер ЛСКЗ, руководитель парламентской фракции этой партии Рамунас Карбаускис.

Оба руководителя “аграриев” сказали, что на встрече не обсуждались вопросы перераспределения постов. По их словам, обсуждались будущий бюджет, другие текущие вопросы сейма.

Часть членов Социал-демократической партии подписали соглашение о сотрудничестве с фракцией ЛСКЗ невзирая на решение совета ЛСДП уйти в оппозицию.

Под этим соглашением стоят подписи 11-ти парламентских социал-демократов, шесть социал-демократов его не подписали, но из фракции они не выходят.

Неделю назад совет ЛСДП постановил выйти из состава правящей коалиции с ЛСКЗ. Не поддержавшие это решение члены парламентской фракции ЛСДП подписали соглашение с “аграриями” о создании коалиции фракций в сейме.

BNS

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