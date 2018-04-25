После встречи с Владимиром Путиным

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«Понял: я должен быть уничтожен. Уничтожен как поэт. Как гражданин. Если не выдержу – то и как человек. Все зависит от того, сколько я смогу выдержать. Ведь это не только литературная, но и политическая вендетта (месть).

А выдержать все труднее и труднее. Издание Šiaurės Atėnai вылило столько грязи, инсинуаций, выдумок, что я до сих пор только хватаю бездыханно воздух, бессильно размахиваю руками, кричу – а голоса нет, ищу ногами землю и не достаю ее, пытаюсь схватиться за какую-нибудь ветку или корень…

Неужели никто не протянет руки, неужели я так и погибну в потоках лжи и клеветы? Спасибо тебе, независимая Литва, за такой «подарок». А может быть, и ты сама смотришь на нас остолбенев, не веря, что у нас так много злости, гнева, мести. И лжи».

Это слова о нас, о каждом из нас.

Такую боль от ран своих внутренних переживаний осмелился раскрыть Юстинас Марцинкявичюс в своем дневнике в эссе «Табуретка над головой», которое полностью поэт позволил опубликовать только после смерти. Осмелился сказать, но осмелился быть услышанным только после смерти.

Реальность лжи, мести и издевательств сегодня полностью охватила нашу родину. Ее людей и политику. Особенно публичный дискурс государства и общественные отношения.

Нынче большое количество людей изгнано со своей родины, потому что они не могут принять и смириться с отношениями, диктуемыми фиктивной действительностью. Кто может взвесить, сколько уничтожено политических идей, молодых талантов, которые когда-то поверили в идеалы свободы и независимости. В современной Литве ничего не значит быть принесенным в жертву на алтарь посредственных амбиций и безграничного эгоизма. Самыми брутальными способами заканчивается уничтожение политической жизни народа.

Разве может появиться позитивная гражданская инициатива, если вороны СМИ слетаются и своими тупыми клювами начинают долбить любые проявления антисистемной деятельности. Лживая действительность создается для того, чтобы человек даже не захотел посмотреть в сторону политики и иметь с ней что-либо общее. Жаждущим этого не остается ничего другого, как закрыться в оболочке эгоистического индивидуализма.

Прошла всего неделя после моего визита в Москву и встреч с политиками высшего ранга Российской Федерации. Однако сам этот факт был представлен общественности Литвы в контексте «черных технологий» с попыткой опорочить и стереть истинный его смысл.

Сегодня над каждой идеей, которая не отвечает правящему слою привилегированных лиц, вешается «табуретка над головой». Каждый, кто осмелится самостоятельно действовать в политическом контексте, становится объектом политического преследования и расправы.

Результат визита в Москву и встречи с руководителями Думы России и президентом Владимиром Путиным показал, что положение в Литве гораздо плачевнее, чем можно было думать. Состоявшаяся встреча и беседа с президентом России явилась наглядным доказательством того, что с этим соседним государством можно говорить о мирном сотрудничестве, хотя нам пытаются настоятельно доказать, что это невозможно.

Реакция, возникшая с разных политических сторон, пробудила спящие местные химеры защищать реальности сконструированной лжи, которые могут лопнуть как прохудившийся воздушный шар и деконструировать политический миф о том, что Кремль – это постоянно растущая угроза цивилизованному миру. Мои встречи в Москве обнажили доктрину реакционной и близорукой внешней политики, которую пытаются осуществить, прикрываясь именем всего литовского народа.

Конфронтация с Россией полезна только определенным группам, которые непосредственным образом могут быть связаны с реакционными интересами военно-промышленного комплекса и подчинены разжиганию международных конфликтов и вражды.

Возможность политического диалога с Российской Федерацией сегодня пытаются отклонить даже в высших эшелонах Евросоюза. Несмотря на миллиардные убытки, которые сегодня несут маркетинговые предприятия Европы, Брюссель наращивает сдерживания торговли и инвестиций, продлив их еще на шесть месяцев после возникшего инцидента в Керченском проливе.

Парламентарии Литвы идут еще дальше. С легкой руки они принимают резолюцию, в которой предлагается в масштабах всего Евросоюза немедленно применить всесторонние санкции, охватывающие газовый, нефтяной и финансовый секторы России, включая и ее удаление из системы SWIFT.

Иначе говоря, Литва становится медиатором нового реального международного конфликта.

Глядя холодными рыбьими глазами на внутреннюю политику Литвы, призвав на помощь усилия местных филадельфий, СМИ предпринимаются попытки еще больше мутить политические воды и демонстрацией силы закрепить нынешнее положение.

С этой грязной целью используются манипуляции самых чувствительных социальных групп, чтобы провоцировать и якобы показать общественности, что дела начинают развиваться в положительном смысле быстрее, когда в них вмешивается хозяйка площади Дауканто. Даже забастовка учителей и имитация переговоров в Министерстве образования и науки очень тонко манипулировались из этой цитадели.

Все делается для того, чтобы удалось окончательно перенять в свои руки дела президентского наследования и распутать запутанные веревочки правления политических марионеток. Хотят, чтобы в выборах президента республики не мог реально участвовать никто другой, кто хоть в какой-то мере мог бы растормошить основы современного истеблишмента.

Появление президента Дали Грибаускайте в срежиссированном на LRT спектакле «В центре внимания», в котором прозвучала масса безоглядных обвинений в адрес правительства, большинства в Сейме и премьер-министра, показало, что «жесткий тон» и дальше будет обостряться. Говоря иными словами, это превентивное появление было предназначено для того, чтобы довести до общественности, что «никаких примеров, никакой информации от разведывательных учреждений о том, что специальные службы России совместно с консерваторами участвуют в организации забастовки, нет».

Обращение премьер-министра Саулюса Сквярнялиса в спецслужбы по поводу возможной угрозы национальной безопасности руководитель страны назвала десперацией (отчаянием) и попыткой «использовать разведывательные учреждения».

Сегодня предпринимаются попытки превратить Литву в окраины международной политики, в которых не имеют силы принципы дипломатии и мирного сотрудничества, не действуют решения международной конвенции и судебных учреждений Европы.

«Табуретка над головой», висящая над литовским народом, может упасть в любой момент. Господа, опомнитесь!

Роландас ПАКСАС, депутат Европейского парламента