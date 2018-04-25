После выборов немного вырастет количество женщин в муниципалитетах

🔊 Воспроизвести

После прошедших в воскресенье муниципальных выборов в Литве несколько вырастет количество женщин в местных органах власти, однако по уровню равенства полов страна по-прежнему отстает от среднего показателя в Европейском Союзе.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии, в новых муниципальных советах будут работать 424 женщин и 1037 мужчин. Женщины составят 29% членов муниципальных советов – это на 4 проц. пункта больше, чем сейчас.

Из 19 мэров, избранных в первом туре, лишь три женщины. Еще 11 женщин прошли во второй тур.

В среднем в ЕС женщины составляют 32% членов муниципальных советов и 15% мэров, свидетельствуют данные находящегося в Вильнюсе Европейского института равенства полов.

По словам экспертов в сфере равенства полов, доминирование мужчин в политике может привести к тому, что будут игнорироваться важные для женщин вопросы.

«У женщин и мужчин в нашем обществе различный опыт, иногда они сталкиваются с разными проблемами. Когда где-то пол не представлен, вероятно, что будут упущены и те проблемы, интересы или аспекты, с которыми сталкивается противоположный пол», – сказала BNS представительница Службы контролёра равных возможностей Рута Юодялите.

BNS