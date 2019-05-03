После высказываний С.Сквярнялиса о новой коалиции — догадки в Сейме

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После заявления делегированного «крестьянами» премьер-министра Саулюса Сквярнялиса о возможной новой правящей коалиции после президентских выборов, представители других партий в Сейме принялись рассматривать разные сценарии, но некоторые политики в словах премьера видят лишь манипулирование избирателями.

Так они отреагировали на заявление С.Сквярнялиса о том, что он, если не одержит победу на президентских выборах, может уйти с поста премьер-министра, и в парламенте может быть сформирована новая коалиция.

Часть членов парламентской оппозиции считает эти слова мобилизацией избирателей перед выборами.

«Я бы расценивала это как мобилизацию электората, которому бросили аргумент, дескать, если премьер-министр не станет президентом, то все добрые дела прекратятся, не будут продолжены начатые инициативы и тому подобное», — заявила в четверг лидер оппозиции либер Виктория Чмилите-Нильсен.

Ей вторит лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас.

«Я думаю, что сегодня, говоря об отставке, он просто участвует в президентской избирательной кампании и пытается мобилизовать своих сторонников перед лицом страхов и угроз», — сказал он BNS.

«Напротив, С.Сквярнялис должен занимать пост премьер-министра до конца, потому что он раздал так много обещаний, что сам знает, что не сможет их выполнить». Так что в данном случае отставка стала бы для него одним из лучших решений», — добавил социал-демократ.

Председатель консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что чувствует намерения некоторых членов Сейма покинуть правящее большинство, но не стал более подробно комментировать ситуацию.

«Мы чувствуем стремление к переменам в обществе и намерения некоторых членов Сейма покинуть правящее большинство. Но пока рано говорить об этом конкретно», — сказал агентству BNS староста крупнейшей оппозиционной фракции.

Лидер Движения либералов Эугениюс Гентвилас заявил, что члены фракции «крестьян» могут потерять доверие к своему лидеру Рамунасу Карбаускису, поскольку ему не удаётся выполнить обещание победить на всех трёх выборах 2019 года.

По его словам, после выборов сам С.Сквярнялис «не должен цепляться за Р.Карбаускиса» и, вероятно, будет искать способы ухода.

«Сам С.Сквярнялис увидит, что этот союз с Р.Карбаускисом не даёт результатов. Он мог бы после президентских выборов сказать, дескать, наше правительство было реформистским, но теперь сложились такие обстоятельства, уйти с поднятой головой и готовиться к выборам в Сейм 2020 года», — сказал Гентвилас BNS.

Ремигиюс Жямайтайтис, председатель партии Порядок и справедливость, говорит, что не чувствует угрозы захвата власти оппозицией, и напомнил о том, что ещё в прошлом году он предлагал Движению либералов присоединиться к своей партии и вместе участвовать в коалиции с «крестьянами».

«Движение либералов на муниципальных выборах, как и мы, доказало, что может побеждать, что мы более или менее сильны в регионах, и предложить сформировать широкую коалицию. В ней могут быть социал-трудовики, «крестьяне», представители партии Порядок и справедливость, либералы и те же поляки. В этом месте я вижу возможность для работы, потому что сейчас, когда надо голосовать, не хватает голосов», — сказал политик.

При утверждении нового правительства после президентских выборов министерские посты, по его мнению, должны быть соответственно перераспределены.

По мнению председателя социал-трудовиков Гядиминаса Киркиласа, единственно возможным перераспределением после выборов было бы присоединение Избирательной акции поляков Литвы — Союз Христианских семей (ИАПЛ-СХС) к правящей коалиции.

«Де-факто сейчас большинства нет. Так что ясно, что имеется желание расширить его путём переговоров с Избирательной акцией поляков Литвы. А если кто-то хочет сформировать новое большинство, так что мешает сделать это сейчас? Таких попыток было много, но они потерпели неудачу. Я думаю, что даже в случае неудачи С.Сквярнялис останется премьер-министром независимо от того, кто будет избран президентом. Потому что полномочия президента ограничены — (на пост премьер-министра — BNS) — представляет того, кого предлагает большинство», — пояснил Киркилас.

Председатель ИАПЛ-СХС Вальдемар Томашевский заявил, что партия пока сосредоточена на президентских выборах и не думает о возможных изменениях в коалиции.

О возможном новом правящем большинстве С.Сквярнялис заявил в четверг, когда представлял свою программу президентских выборов.

Рамунас Карбаускис, лидер Союза крестьян и «зелёных» Литвы, заявил, что «крестьяне» выйдут из правительства, если проиграют выборы президента и в Европейский парламент.

Президентские выборы состоятся 12 мая. Согласно последнему опросу, проведённому компанией Vilmorus, С.Сквярнялис уступает экономисту Гитанасу Науседе и кандидату от консерваторов Ингриде Шимоните.

BNS