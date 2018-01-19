После взлома портала TV3.lt на нем размещена фейковая новость о министре обороны Литвы Р. Кароблисе

В четверг вечером был взломан литовский новостной портал tv3.lt и на нем была размещена фейковая новость о министре обороны Литвы Раймундасе Кароблисе.

Главный редактор портала Артурас Анужис сказал BNS, что взлом был совершен в 19.15, а спустя девять минут появилась клеветническая статья. Портал устранил эту новость спустя еще пять минут.

Согласно первоначальным данным, по IP-адресу установлено, что взлом был произведен из Санкт-Петербурга, сказал редактор.

В статье представлена выдуманная история о том, что Р. Кароблис якобы домогался журналиста радиостанци Ziniu radijas Ридаса Ясюлёниса и признался в том, что он гей.

“Была обнародована не соответствующая действительности и клеветническая информация. В этой связи мы планируем обратиться в правоохранительные органы”, – сказал BNS А. Анужис.

Пресс-атташе министра обороны Вита Раманаускайте назвала этот инцидент “еще одним доказательством того, что мы живем в условиях информационной войны и кто угодно может стать объектом фальшивых новостей”.

“В условиях информационной войны организациям следует уделять еще больше внимания кибернетической безопасности. Будет проведено расследование”, – сказала она BNS.

По словам В. Раманаускайте, после размещения новости ссылка на нее была отправлена целевому списку адресатов, включая правительство, министерства и посольства.

Статья была написана на довольно правильном литовском языке, в ней также говорилось, что, помимо Р. Ясюлёниса, анонимно о домогательствах рассказали восемь нынешних и бывших дипломатов.

Это уже не первый инцидент со взломом средств массовой информации Литвы и размещением в них выдуманной информации.

В четверг также было сообщено, что на зарубежных порталах обнародована фейковая новость о том, что Литва якобы ввела санкции в отношении Монголии за слова ее президента о советской оккупации. Литовские дипломаты назвали это сознательной провокацией.

Разведывательные ведомства Литвы в прошлом году предупреждали, что Россия хочет дискредитировать силы НАТО в Литве и вызвать в обществе недовольство размещением военного контингента, используя для этого информационные и кибернетические атаки, распространяя информацию недостоверного и провокационного характера.

BNS

Метки: Литва