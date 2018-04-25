После забастовки ученикам придется догонять программу

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Временно возглавляющий министерство образования и науки Литвы министр коммуникаций и транспорта Рокас Масюлис заявил, что после завершения забастовки части учителей школьникам придется догонять учебную программу.

Это может означать дополнительные заработки и для бастовавших педагогов за дополнительные трудовые часы.

«Школы обязаны обеспечить, чтобы ученики получили эти знания. Как они это сделают, это уже их вопрос», – сказал Р. Масюлис журналистам в среду.

«Как это организует школы, будут ли это делать бастующие или не бастующие учителя, это уже вопрос каждой школы», – добавил он.

Премьер Саулюс Сквярнялис несколько недель назад заявил, что не будет платить зарплаты учителям за дни, в которые они бастовали.

Профсоюз во главе с Андрюсом Навицкасом планирует завершить забастовку, длившуюся больше месяца, в пятницу, а в среду вечером педагоги покинули помещения министерства образования и науки.

«Сегодня этот состоявшийся урок гражданственности завершился, но уроки продолжаются», – заявил лидер Профсоюза работников сферы просвещения Литвы А. Навицкас.

Он отметил, что через некоторое время оценит, сколько утраченной зарплаты педагоги вернули во время дополнительной нагрузки, а разница в зарплатах будет выплачена из забастовочного фонда и взносов члена профсоюза.

А. Навицкас надеется, что таким образом утраченная за время забастовки зарплата учителей будет возвращена в течение нескольких месяцев.

BNS