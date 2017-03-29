Послом Литвы при ОБСЕ и других международных организациях в Вене должен стать А. Таурантас

Послом Литвы при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организациях в Вене должен стать дипломат Ауримас Таурантас. Его кандидатуру в среду утвердило правительство.

А. Таурантаса намечается назначить на эту должность вместо отозванного в конце прошлого года посла Гедрюса Чякуолиса.

61-летнего А. Таурантаса намечается назначить с 18 апреля. Он станет постоянным представителем Литвы при ОБСЕ, отделении ООН в Вене, Международной антикоррупционной академии, Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и Организации по Договору о всеобъемлющем запрете испытаний ядерного оружия.

Подписант Акта 11 марта А. Таурантас ранее работал послом Литвы в Чехии, Великобритании, а также послом при Совете Европы.

BNS

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