Послом Литвы в Индии должен стать Ю.Пранявичюс

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Дипломат Юлюс Пранявичюс должен стать послом Литвы в Индии.

В понедельник Министерство иностранных дел Литвы зарегистрировало законопроект о его назначении.

В нём указано, что Пранявичюс должен занять новую должность с 3 сентября.

Ранее этот дипломат с 2015 года занимал пост Генерального консула Литвы в Нью-Йорке, а до этого работал главой Департамента Европейского Союза МИД, занимал различные должности в министерстве, был вторым секретарём представительства Литвы в ЕС.

Должность посла в Индии является вакантной с 6 апреля, когда здесь закончил свою работу Лаймонас Таллат-Кялпша.

Посол Литвы назначается президентом по представлению правительства с одобрения Комитета по иностранным делам Сейма.

BNS