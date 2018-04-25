Послы ЕС согласовали безвиз для Великобритании после Brexit при условии взаимности

🔊 Воспроизвести

Послы 27 стран — членов ЕС согласовали безвизовый режим для граждан Великобритании после Brexit при условии взаимности со стороны британской стороны, сообщается на сайте Совета ЕС.

Согласно принятому решению, после выхода Великобритании из ЕС британцы могут короткое время (90 дней в течение любых 180 дней) пребывать в Шенгенской зоне без визы. Освобождение от визы предоставляется при условии взаимности.

В случае если Соединенное Королевство в будущем введет визовый режим для граждан хотя бы одного государства — члена ЕС, к британским гражданам будет применен механизм взаимности. Между тем глава МВД Великобритании Саджид Джавид ранее заявлял, что британские власти введут визовый режим для граждан ЕС, которые планируют находиться в стране более трех месяцев, в случае реализации Brexit без урегулирования отношений.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, после чего наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года. По умолчанию, если до 29 марта британские власти не придут к компромиссу по соглашению о выходе, то Соединенное Королевство выйдет из ЕС без урегулированных отношений.

belta.by