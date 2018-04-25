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Послы стран НАТО утвердили присоединение Северной Македонии

Автор: DOD photo by U.S. Air Force Master Sgt. Jerry Morrison — http://www.defense.gov/PhotoEssays/PhotoEssaySS.aspx?ID=1904 http://www.defense.gov/dodcmsshare/photoessay/2010-10/hires_101014-F-6655M-005a.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11785168

Послы стран НАТО утвердили приложение протокола о присоединении Северной Македонии к альянсу. Об этом накануне сообщило издание Euractiv со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что теперь 29 постоянных представителей НАТО ждут разрешение своих стран подписать протокол.

После подписания документ будет направлен в национальные парламенты стран-членов, каждый из которых имеет ратифицировать документ.

Представитель НАТО на этой неделе заявил, что дата подписания протокола о вступлении Македонии будет определена «в ближайшие дни».

Также сообщается, что Греция планирует первой ратифицировать протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Напомним, 25 января парламент Греции одобрил соглашение о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Это решение открыло Скопье путь в Евросоюз и НАТО, и завершило один из самых длительных споров в мире.

korrespondent.net

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