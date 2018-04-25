Посол божественного блюза из Нью-Йорка

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6 апреля в Вильнюсе, в уютном зале White Piano Hall (Kėdainių g. 8) выступит Юрий Наумов — уникальный артист, не только виртуоз блюзовой гитары, композитор и поэт, мастер незабываемых композиций и песен, но и личность, сумевшая выразить в своем музыкально-песенном творчестве все грани и оттенки реальной жизни и подсознания. Он представит новый альбом «Эскапист» и лучшие песни и баллады, давно вошедшие в золотой фонд мировой рок-музыки!

Википедия начинает свою статью о нем со следующих строк: Ю́рий Леони́дович Нау́мов (3 мая 1962, Свердловск) — российский гитарист, композитор и поэт, лидер группы «Проходной двор». Уникальный и самобытный музыкант, создатель жанра «русский блюз». Один из немногих представителей русского рока, который не имитировал стиль западных рок-групп, но сумел сделать равнозначный вклад в мировую музыкальную культуру, сумев в короткий срок войти в элиту российской рок-культуры, став знаковой фигурой, наряду с БГ, Майком Науменко, Константином Кинчевым, Виктором Цоем… Юрий 30 лет назад эмигрировал и обосновался в Мекке мирового рок-н-ролла и блюза Нью-Йорке. Вопреки мнению скептиков, Наумов продолжает зарабатывать на жизнь исключительно музыкой, а начиная с 1994 г. регулярно приезжает на гастроли в Россию. В США был награжден премией мира за вклад в развитие культуры. Каждый его концерт – это обнаженная душа, абсолютная мистерия, потрясающее позитивное воздействие на сознание каждого слушателя и зрителя!

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